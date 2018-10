"Minister De Block duwt ziekenhuizen dieper in het rood" ADN/SVM

Bron: Belga 9 Geld Minister van Volksgezondheid Maggie De Block duwt de ziekenhuizen dieper in het rood. Dat zegt sp.a-Kamerlid Monica De Coninck in een reactie op een studie van Belfius. Daaruit blijkt dat vier op de tien algemene ziekenhuizen in België verlieslatend zijn. Van de grote hervorming van het ziekenhuislandschap van De Block is vandaag op het terrein weinig te merken, klinkt het.

Tijdens de vorige analyse van Belfius -een jaar geleden- ging het nog om goed 30 procent. Liefst 24 ziekenhuizen kampen voor 2017 met een negatieve cashflow. De toestand is dramatisch, klinkt het bij de sectorverenigingen. "De sector gaat als een Titanic op een ijsberg af", waarschuwt Belfius-hoofdeconoom Geert Gielens zelfs.

Dat De Block ziekenhuisnetwerken wil waarbij de kosten gedrukt kunnen worden door gemeenschappelijke aankopen is volgens De Coninck evident in de theorie. "Maar in de praktijk moet daarvoor eerst geïnvesteerd worden. Vergelijk het met een koppel dat gaat samenwonen. Op termijn is dat voordelig, maar eerst zijn er investeringen nodig in woning, huisraad ... "

"Hier hebben we voor gewaarschuwd"

"De dramatische situatie die geschetst wordt in de Belfius-studie is precies waar we minister De Block voor gewaarschuwd hebben", zegt De Coninck. "Vorig jaar heeft ze de kar voor het paard gespannen door 100 miljoen weg te snijden uit het budget van de ziekenhuizen. Dat vandaag blijkt dat in 2017 20 procent meer ziekenhuizen in de slechte papieren belandde, is dus niet verwonderlijk." De Coninck verwijt de minister een cynische aanpak. "Het lijkt wel of De Block aanstuurt op faillissementen om zo haar hervorming af te dwingen."

Volgens het sp.a-Kamerlid moet de financieringswijze van de ziekenhuizen bekeken worden. "Er is vandaag een spanningsveld rond de financiële regeling, waarbij ziekenhuismanagers in de tang genomen worden door artsen van bepaalde specialisaties. Die willen zo weinig mogelijk afdragen aan een ziekenhuis en anders dreigen ze er al snel mee om van ziekenhuis te veranderen."

De Coninck beklemtoont wel dat het zeker niet om alle specialisaties gaat. "Er is een groot verschil tussen bijvoorbeeld radiologen en kinderartsen. De Block moet daarom de financieringswijze van de ziekenhuizen herbekijken, maar ze doet dat niet grondig."

"Noodzakelijke stappen, ondanks de weerstand"

"In 2014 was heel duidelijk dat de overheidsbudgetten in het versnipperde ziekenhuislandschap niet optimaal werden aangewend", reageert De Block. "De precaire financiële toestand van een aantal ziekenhuizen zou ook niet eenvoudigweg opgelost worden door nog méér publieke middelen in de ziekenhuizen te investeren. Het was dus exact om die redenen dat ik in de lente van 2015 fundamentele hervormingen wilde doorvoeren."

De twee pijlers van dat plan zijn de netwerkvorming tussen ziekenhuizen en een meer geïntegreerde financiering. "Via de ziekenhuisnetwerken zorgen we ervoor dat ziekenhuizen nog veel meer en nauwer met elkaar zullen samenwerken, om op die manier de zorg voor de patiënt te verbeteren. En met de gestandaardiseerde financiering voor laagvariabele ingrepen zorgen we voor financiële duidelijkheid en transparantie."

"Voor beide grote thema's heb ik noodzakelijke stappen gezet, vaak tegen veel weerstand in. Want er zijn helaas nog altijd spelers die geloven dat ze het zullen redden zonder drastische wijzigingen in de aanpak. Zij redeneren dat het federale overheidsbudget de problemen wel zal oplossen."