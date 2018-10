"Inflatie in Venezuela gestegen boven 340.000 procent" "Elke dag stijgen de prijzen met 4 procent" HA

08 oktober 2018

23u41

Bron: AFP 2 Geld De inflatie in Venezuela bedroeg vorige maand 233,3 procent en op jaarbasis zijn de prijzen met 342.161 procent gestegen. Dat staat in een rapport dat is vrijgegeven door het Venezolaanse parlement, de enige instelling die onder controle staat van de oppositie.

De politieke en economische crisis in Venezuela heeft een hyperinflatie op gang gebracht. Elke dag stijgen de prijzen met 4 procent, zo blijkt uit het nieuwe rapport. Net als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat het parlement ervan uit dat een inflatie van meer dan 1.000.000 procent dit jaar in zicht is.



In augustus heeft de socialistische president Nicolas Maduro een relanceplan gelanceerd, dat onder meer een verhoging van het minimumloon, een forse waardevermindering van de bolivar en een verhoging van de btw en de benzineprijzen inhoudt. Dat heeft de inflatie echter nog niet onder controle gebracht.

