“Hoe ouder je bent, hoe hoger de premie om je aan te sluiten”: zo hou je jouw hospitalisatieverzekering ook op latere leeftijd betaalbaar

Met een verzekering bescherm je jezelf tegen de financiële gevolgen van ‘tegenslagen’. Zo’n tegenslag kan te maken hebben met je huis, je werk, je gezin en ook met je leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe kwetsbaarder jouw gezondheid immers zal zijn. De kans dat je in een ziekenhuis belandt, neemt toe. En dat kan een dure grap zijn. Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel , gaat na waar je allemaal rekening mee moet houden.

In ons land is iedereen wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. Een ziekenfonds dekt niet alle medische kosten: het remgeld is het deel van het doktersbezoek of het geneesmiddel dat je zelf moet betalen. Op die manier probeert de overheid de overconsumptie van medische tussenkomsten te beperken en toch betaalbare geneeskunde aan te bieden. Volgens de officiële tarieven bedraagt het remgeld ongeveer 25 procent van wat je betaalt aan de dokter. Heb je een Globaal Medisch Dossier, dan ligt het remgeld iets lager en krijg je dus méér terugbetaald.

Hospitalisatieverzekering niet verplicht

Ook bij een bezoek aan een specialist of bij een ziekenhuisopname worden je kosten slechts gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. Supplementen voor een éénpersoonskamer, erelonen of vervoer van en naar het ziekenhuis kunnen nochtans hoog oplopen. Na tussenkomst van de gewone ziekteverzekering kunnen die kosten daarom wél vergoed worden door een hospitalisatieverzekering.

Een hospitalisatieverzekering is niet verplicht. Toch hebben zeven mensen op tien zo’n verzekering voor zichzelf en hun gezin Paul D’Hoore

Een hospitalisatieverzekering is niet verplicht. Toch hebben zeven mensen op tien zo’n verzekering voor zichzelf en hun gezin. Die hebben ze niet altijd bewust afgesloten. Ruim de helft van die mensen wordt gedekt door een collectieve hospitalisatieverzekering via de werkgever. Het aanbod van een hospitalisatieverzekering kan een doorslaggevende factor zijn om op een jobaanbod in te gaan.

Als je met pensioen gaat, zal jouw werkgever uiteraard niet blijven betalen voor je verzekering. Terwijl je ze nét dan mogelijk het meeste nodig hebt. Ben je minstens twee jaar aangesloten bij een hospitalisatieverzekering van een werkgever? Dan kan je de collectieve polis bij je pensionering op individuele basis voortzetten. De verzekeringsmaatschappij kan dat niet weigeren, zelfs als jouw gezondheidstoestand intussen is verslechterd. Je hoeft in dat geval ook geen medische vragenlijst in te vullen en er is geen wachttermijn.

Helaas kan de verzekeringsmaatschappij jou in zo'n geval wel een hogere verzekeringspremie doen betalen. Het gebeurt dat de premie plots vijf keer hoger ligt (100 euro per maand in de plaats van 20 euro tevoren).

Alternatief voorstel

Vind je de premie te hoog, dan kan je natuurlijk uitkijken of je elders beter gediend wordt. Maar er is nog een andere mogelijkheid. De verzekeraar van je (ex-)werkgever kan immers een alternatief voorstel vragen. Je zal dan mogelijk een lagere premie betalen, al krijg je daardoor vaak minder gunstige waarborgen op het gebied van kamerkeuze, ambulante kosten of vergoeding bij zware ziektes. Vanaf de dag dat je met pensioen bent, heb je maximaal 105 dagen om te beslissen welke optie je kiest.

Zodra je 69 jaar bent, is het niet meer mogelijk om een hospitalisatieverzekering aan te gaan Paul D’Hoore

Elders een nieuwe hospitalisatieverzekering afsluiten is op latere leeftijd niet vanzelfsprekend. Hoe ouder je bent, hoe hoger de premie om je aan te sluiten. Zodra je 69 jaar bent, is het niet meer mogelijk om een hospitalisatieverzekering aan te gaan. Wie jonger is dan 69 jaar, kan bovendien geweigerd worden op basis van de vragenlijst die je moet invullen over je gezondheid.

Vergeet niet te vergelijken

Een hospitalisatieverzekering afsluiten is mogelijk bij een ziekenfonds en bij een verzekeringsmaatschappij. Een verzekering bij een privéverzekeraar kan meer dekkingen aanbieden dan een hospitalisatieverzekering van een ziekenfonds, zoals de volledige terugbetaling van het remgeld, wat bij ziekenfondsen doorgaans niét het geval is. Voor een betere dekking betaal je normaal wel een hogere premie.

Het loont zeker de moeite om de waarborgen van de hospitalisatieverzekeringen en de kosten te vergelijken. Voor de verzekeringsmaatschappijen zou je een kijkje kunnen nemen op deze website.

Voorkomen dat je als gepensioneerde een hoge premie moet betalen voor je hospitalisatieverzekering, kan je door al op jongere leeftijd een wachtpolis te onderschrijven. Dat is zelfs mogelijk als je ook via je werkgever aangesloten bent bij een hospitalisatieverzekering. Waarom zou je tijdens je loopbaan twéé premies betalen, bij twee verschillende verzekeringsmaatschappijen? Om een drastische verhoging te vermijden op het moment dat je overstapt van de collectieve polis van je werkgever naar de verzekeraar bij wie je de wachtpolis hebt afgesloten.

De verzekeringsmaatschappij mag een premie wel aanpassen aan de index, maar niet meer op een andere manier verhogen Paul D’Hoore

Op jongere leeftijd ligt je gezondheidsrisico lager en betaal je dus een lagere premie. De verzekeringsmaatschappij mag die premie vervolgens wél aanpassen aan de index, maar niét meer op een andere manier verhogen. Als je met pensioen gaat, behoud je dus jouw lagere (geïndexeerde) premie.

Eigenlijk zit je levenslang vast aan de verzekeringsmaatschappij waar je een wachtpolis afsluit. Uiteraard staat het jou vrij om later elders een hospitalisatieverzekering af te sluiten. Maar dan heb je jarenlang wachtpremies betaald voor niets.

