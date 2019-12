“Eén op de tien jongeren is bereid om tegen betaling ‘geldezel’ te zijn” IB

Bron: Belga 0 Geld Eén op de tien jongeren zou zijn of haar bankrekening en/of bankkaart uitlenen in ruil voor geld. Dat blijkt uit een studie naar het fenomeen van 'geldezels', uitgevoerd door Febelfin. De federatie van de financiële sector spreekt van een "onthutsende" conclusie en start een informatiecampagne, speciaal gericht op jongeren.

Wie zijn bankkaart en/of bankrekening uitleent in ruil voor geld, wordt een geldezel genoemd. Criminelen maken hiervan gebruik om gestolen geld (gestolen via phishing, red.) door te sluizen of cash af te halen. Eén op de tien jongeren toont zich vatbaar om als geldezel te fungeren. Bij de jongens is dat zelfs 14 procent, bijna dubbel zoveel als meisjes (8 procent). De jongeren worden meestal benaderd via sociale media of aangesproken in het uitgaansleven of in de buurt van scholen.

Strafbaar

Maar Febelfin waarschuwt: geldezel zijn is strafbaar en kan vervolgd worden. Is de geldezel een minderjarige, dan kunnen de ouders vaak aansprakelijk gesteld worden. Men riskeert het gestolen bedrag aan het slachtoffer te moeten terugbetalen, met daarbovenop een flinke boete. Banken kunnen ook weigeren nog langer bankdiensten te leveren aan de geldezel. Bovendien is de beloofde vergoeding veelal een leugen. Mensen die fungeren als geldezel zien hun rekening vaak geplunderd en worden het slachtoffer van fysieke bedreigingen.

Vijf procent van de jongeren zegt zelf al benaderd te zijn geweest door ronselaars, 9 procent kent mensen aan wie gevraagd werd geldezel te spelen. Bijna een kwart (23 procent) van diegenen die benaderd werden, ging op de vraag in, aldus Febelfin.

Om jongeren te waarschuwen, lanceert de bankenfederatie voor het tweede jaar op rij een campagne rond geldezels. Dit keer op Instgram, in samenwerking met een hele reeks bekende influencers.

Phishing

Geldezels zijn nodig om geld dat via phishing werd gestolen, door te sluizen. Uit cijfers van Febelfin blijkt dat phishing nog altijd in de lift zit. In de eerste negen maanden van dit jaar werden 5.417 nieuwe fraudegevallen geregistreerd, een toename met 61,7 procent tegenover dezelfde periode in 2018. De gestolen bedragen zijn wel lager dan een jaar geleden, maar het gaat nog altijd om ruim 4,7 miljoen euro in totaal, waarschuwt Febelfin.