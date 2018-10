"Duizend grootste bedrijven van ons land betalen amper 12,6 procent belastingen" ADN

10 oktober 2018

12u18

Bron: Belga 0 Geld De duizend meest winstgevende bedrijven in ons land betalen gemiddeld 12,6 procent belastingen. Dat becijferde de extreemlinkse partij PVDA in een jaarlijkse studie. Ten opzichte van het wettelijke tarief van 33,99 procent in de vennootschapsbelasting genoten ze een fiscale korting van 9,8 miljard euro, luidt het.

Volgens het rapport - het negende waarmee de PVDA naar buiten komt - waren de duizend bedrijven vorig jaar goed voor een totale winst van 45,9 miljard euro, maar betaalden ze slechts 5,8 miljard euro belastingen.



Naast een top 1.000 van de grootste winsten publiceerde de partij zoals gewoonlijk ook een top 50 van de vennootschappen die in 2017 de grootste fiscale korting genoten. Die 50 vennootschappen betaalden 444 miljoen euro belastingen op 16,87 miljard winst. Een aanslagvoet van amper 2,6 procent, klinkt het. Ze kregen zo volgens PVDA een korting van 5,19 miljard euro.

Rijkste Belgische families

"Wat het meest opvalt, is de aanwezigheid van bedrijven die in handen zijn van de rijkste Belgische families. Deze rijke families betalen geen vermogensbelasting. Ze zijn bovendien vrijgesteld van de nieuwe effectentaks omdat hun financiële activa niet via een effectenrekening worden aangehouden. En ze vergroten hun vermogen nog via holdings die nauwelijks belastingen betalen", hekelt Kamerlid Marco Van Hees.



De top 50 in de studie wordt aangevoerd door de familie Boël via haar holding Sofina. Daarna volgen onder andere KBC Groep, Delhaize De Leeuw, Axa Holdings Belgium en KBC Ancora, D'Ieteren, Janssen Pharmaceutica en Solvay.

Politieke keuzes

"Mochten de bedrijven van de top 50 het normale belastingtarief betaald hebben, dan zou de Belgische schatkist 5,19 miljard euro rijker zijn. (...) Dat bedrag loopt zelfs op tot 9,8 miljard als we de fiscale kortingen van de top 1.000 van meest winstgevende bedrijven bekijken", klinkt het.

"En dat allemaal terwijl de regering-Michel herhaalt dat we langer moeten werken voor minder pensioen, dat we openbare diensten moeten privatiseren, dat leerkrachten die met pensioen gaan niet mogen worden vervangen, ... Allemaal omdat 'er geen geld is'. Het is dus helemaal een kwestie van politieke keuzes", besluit PVDA.