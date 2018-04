"Bitcoins minen zal in toekomst haast niets meer opleveren voor kleinere spelers" ADN

18 april 2018

17u09

Bron: ANP 0 Geld Het wordt steeds moeilijker om geld te verdienen aan het minen van bitcoins. Als de koers langdurig onder de 8.000 dollar zit, worden de grote delvers gedwongen om de handen ineen te slaan. Dat gaat ten koste van liefhebbers die vanuit hun slaapkamer geld willen verdienen. Zij worden dan uit de markt gedrukt. Dat voorspelt Bill Tai, topman van het Amsterdamse bedrijf Bitfury, tegenover persbureau Bloomberg.

Bitfury maakt software en hardware die worden gebruikt bij het delven van virtueel geld, zoals de bitcoin. Bitfury delft zelf ook.

11,7 miljoen euro per dag

De bitcoin is gebaseerd op de blockchain, een soort collectief logboek waarin alle transacties worden bijgehouden. Dat register wordt om de tien minuten aangevuld met een nieuwe 'bladzijde' met de laatste veranderingen. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Dat heet minen of delven. Wie als eerste de oplossing vindt, krijgt een beloning van 12,5 bitcoin per keer. De bitcoin staat nu op net iets meer dan 8.000 dollar, wat betekent dat er bijna 82.000 euro per keer wordt uitgekeerd, oftewel 11,7 miljoen euro per dag.

Macht

Toen de koers van de bitcoin eind vorig jaar ontplofte en op een gegeven moment zelfs 20.000 dollar aantikte, trok dat veel handelaren en miners. Bitfury kon de enorme vraag niet aan en moest zelfs klanten afwijzen. Daarna daalde de koers hard. Als de prijs van de bitcoin te laag is, kost het meer geld om te minen dan het oplevert. Kleinere miners vallen als eerste om en dan overleven zo'n vijf tot tien grote bedrijven, voorspelt Tai.

Als miners samengaan en anderen wegvallen, krijgen de overblijvers meer rekenkracht, en dus ook meer macht. Ze kunnen de bitcoin dan naar hun hand zetten. Dat heet een 51-procentsaanval. ''Een enkele organisatie kan haar macht gebruiken om het netwerk te verstoren'', waarschuwt analist Lucas Nuzzi.