"Belgische begroting krijgt onvoldoende van Europa"

18 oktober 2018

06u15

Bron: Belga 3 Geld De regering-Michel krijgt eerstdaags een brief van de Europese Commissie, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de begroting van 2019 niet voldoet. Dat heeft De Tijd vernomen in Europese kringen.

België behoort samen met Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk tot het selecte clubje dat zo'n berisping krijgt. De landengroep wordt ook wel de Club Med genoemd, omdat ze ervoor bekendstaat de begroting niet op orde te krijgen.

Europa vindt dat ons land onvoldoende bespaart of maatregelen neemt. De inspanningen wijken significant af van de eisen die Europa oplegt. Zolang de begroting niet in evenwicht is, moet België elk jaar de begroting met 0,6 procentpunt gezonder maken. Maar België doet amper een inspanning van 0,2 procentpunt.



De regering had gehoopt dat Europa dat door de vingers zou zien, omdat ze voldoende hervormingen heeft doorgevoerd. Maar dat blijkt ijdele hoop, schrijft de krant. De definitieve beoordeling volgt eind november.