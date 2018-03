"België loopt 12.000 jobs en miljoenen investeringen mis door hoge elektriciteitsprijzen" ADN

27 maart 2018

11u22

Bron: Belga 10 Geld Ons land loopt op zijn minst 12.000 jobs en 550 miljoen euro per jaar aan investeringen mis door de hoge elektriciteitsprijzen. Als de regering de Belgische elektriciteitsprijzen met 10 procent verlaagt dan levert dit tot 3 procent meer jobs en tot 6 procent meer investeringen op. Dat zegt Febeliec, de federatie van Belgische industriële energieverbruikers, op basis van een studie van Vives-KU Leuven.

Voor het eerst is de impact van de elektriciteitsprijzen op de Belgische industrie onderzocht. De studie van KU Leuven en Vives verzamelde gegevens uit 10 Europese landen en 25 industriële sectoren. Gegevens met betrekking tot werkgelegenheid, investeringen, elektriciteitsintensiteit en -prijzen werden naast elkaar gelegd en vergeleken.

De conclusie is dat een daling met 10 procent van de Belgische elektriciteitsprijzen zou leiden tot een stijging met 3 procent op gebied van werkgelegenheid en een verhoging met 6 procent in investeringen. "En dan zijn onze cijfers nog een onderschatting, omdat we geen rekening houden met de indirecte jobcreatie die zal volgen in verwante sectoren", zegt Joep Konings, professor economie aan de KU Leuven.

"De bottom line is dat onder het huidige energiebeleid de Belgische industriële bedrijven zo'n 12.000 tot 36.000 jobs mislopen en dat elk jaar tussen de 550 miljoen euro en 1,5 miljard euro aan investeringen in andere landen gebeurt. De handicap varieert van 10 tot 40 procent in vergelijking met onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk", zegt Peter Claes, de directeur van Febeliec.

De overheid heeft hier een hefboom voor jobs in handen, maar doet er niets mee. Een energienorm, zoals de overheden al jaren beloven, zou al veel helpen.

"Jobs, jobs, jobs"

"De overheid heeft hier een hefboom voor jobs in handen, maar doet er niets mee. Een energienorm, zoals de overheden al jaren beloven, zou al veel helpen. Die is opgenomen in de Vlaamse en federale regeerprogramma's en staat ook in het Waalse Marshallplan. Men zou ons land competitief moeten maken door de heffingen en de transmissietarieven te verlagen. We zien dat in andere landen kortingen mogelijk zijn voor specifieke profielen. Dat moet ook bij ons mogelijk worden."

Febeliec verwijst ook naar een studie van Deloitte die aantoont dat de Belgische industrie tegenover onze buurlanden een meerkost van 10,5 tot 34 procent betaalt voor elektriciteit. "Dit weegt zwaar op de industriële ontwikkeling en de winstgevendheid van onze bedrijven", aldus Luc Sterckx, voorzitter van Febeliec. "Maar met deze nieuwe studie wordt bewezen dat deze hoge elektriciteitsprijzen ook de werkgelegenheid geen goed doen. Ik denk dat onze regering dit moet ter harte nemen, aangezien ze voortdurend de mantra 'jobs, jobs, jobs! ' laat weerklinken."