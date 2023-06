Zelfs even spelen in de tuin is uit den boze voor Lucas (10) die aan zeldzame aandoening lijdt: “Zijn schedel groeit niet mee, waardoor druk op hersenen te hoog is”

Geen hobby’s, trampoline springen is uit den boze en hij kan slechts halve dagen naar school. Als je naar de 10-jarige Lucas Feyen uit Grazen bij Geetbets kijkt, merk je niets vreemds op, maar de jongen lijdt wel aan een zeldzame schedelafwijking. Hij onderging al drie zware ingrepen, maar die brachten geen soelaas. “Er is een sensor die men kan inplanten om zo na te gaan welke stappen nog kunnen genomen worden, maar die kost 3.000 euro en dat geld hebben we niet meer”, aldus ouders Carla en Rik die intussen niet meer alles terugbetaald krijgen van de mutualiteit. “Ons hele leven staat volledig in het teken van Lucas.” Toch is er misschien een sprankeltje hoop, het ziekenfonds bekijkt welke terugbetalingen alsnog mogelijk zijn. Maar de ouders, wiens water hen aan de lippen staat, willen ook niet onnodig op die mallemolen wachten en hun zoon nog langer laten afzi. Daarom werd een inzamelactie opgestart.