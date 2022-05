Werken aquafin laat 1200 inwoners aansluiten op rioleringsnet

Zoutleeuw Fietsles­sen voor volwasse­nen

Heb je nooit leren fietsen? Of al lang niet meer gefietst? Ben je bang om in het drukke verkeer te fietsen? Kan je wel goed fietsen en breng je deze kennis graag over naar anderen? Of ben je de Handige Harry waarvoor fietsen herstellen een fluitje van een cent is?

1 mei