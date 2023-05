WEER. Kans op redelijk helder weer in Geetbets vanochtend

Sint-Martinus­scho­len sturen twee teams naar internatio­na­le LE­GO-wed­strijd en zoeken daarvoor 31.000 euro: “Dit weekend LE­GO-beurs om bedrag binnen te halen”

Spannende tijden in de eerste graad van de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad want binnenkort vertrekken twee teams naar Marokko en de Verenigde Staten voor de internationale finales van de FIRST LEGO LEAGUE Challenge. Daar zullen de jongeren hun innovatieve creaties en robots uit LEGO-blokjes voorstellen. Maar voor het zover is hopen de leerlingen nog heel wat geld in te zamelen om hun reis te bekostigen. “Komende zaterdag en zondag toveren we de school om tot een LEGO-beurs om hen te sponsoren", zegt leerkracht en coach van de twee teams, Davy Goorts.