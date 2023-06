WEER. Kans op helder weer in Geetbets vanochtend

Kwetsbare jongeren leren zelfstan­dig wonen in zes nieuwe studio’s in Sint-Trui­den

Sint-Truiden krijgt zes wooneenheden voor jongvolwassenen om zelfstandig te leren wonen. Bovendien komen er nog vier gewone sociale appartementen bij. Het project heet ‘Vivos Artes’ en is een samenwerking van de sociale huisvestingsmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden, vzw Vistha en vzw het Heft. “Het Heft heeft ons het terrein in erfpacht gegeven en Vistha staat in voor de begeleiding van de jongvolwassenen”, zegt Daniëlle Starren van Nieuw Sint-Truiden.