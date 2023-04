WEER. In Geetbets kans op bewolking vanochtend

KIJK. Miss België ontdekt Haspengouw: wandeling door bloesems en lunch met lokaal lekkers

Hoog bezoek in Velm vanmiddag, want Miss België Emilie Vansteenkiste ging langs bij eerste schepen van Sint-Truiden Hilde Vautmans (Open Vld) voor een lunch en een bezoek aan de bloesems. Samen met enkele boeren en fruittelers gingen de twee in gesprek over de troeven en de uitdagingen van de landbouwsector.