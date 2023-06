WEER. Helder weer in Geetbets vanochtend

Eerste bibcafé in Kortenaken

33 mensen hebben gereageerd op de oproep om poëzie en gedichten over Kortenaken in te zenden. “Je kan ze van 23 juni tot 7 juli lezen in de bib en stemmen op je favoriete gedicht. De winnende gedichten krijgen een permanente plek ergens in Kortenaken”, zegt schepen van Cultuur Griet Vandewijngaerden (Vooruit).