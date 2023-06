WEER. Helder weer in Geetbets vanochtend

Vader neemt zoontje (9) mee naar illegale raveparty : “2 uur rondgehan­gen én drugs gekocht”

Een 36-jarige Nederlander riskeert een stevige celstraf omdat hij in april zijn zoontje meenam naar de illegale raveparty in Brustem en daar betrapt werd met meer dan 100 gram amfetamines. “Dat was voor mijn ADHD”, getuigde de man, die nog meegaf dat hij had gevraagd om buiten het zicht van zijn zoontje gearresteerd te worden, zelf voor de strafrechter.