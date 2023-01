Update Collector Oude Spoorweg - AQUAFIN

De aannemer doet zijn uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken. Mocht u nog vragen hebben over de uitvoering van de werken, kan u steeds terecht in de werfkeet.

Tijdens de werkuren: geen doorgaand verkeer in cluster 3, na de werkuren en in het weekend wel doorgaand verkeer mogelijk in cluster 3, in 1 richting (in de richting van Geetbets Centrum naar Budingen). Uitzondering voor de hulpdiensten, die hebben steeds doorgang in noodgeval.