Tractorsluis vervangt amsterdammers

“Zie, doe en proef Sint-Trui­den”: Stad lanceert ontdek­kings­gids vol toeristi­sche activitei­ten van escaperoom in erfgoed tot kinderwan­de­ling ‘Perenpa­niek’

In een 88 pagina’s dikke ontdekkingsgids, bundelde de Toerisme Sint-Truiden dé activiteiten om het komende jaar uit te testen. Lekker eten en drinken, je ogen de kost geven en zelf dingen doen staan centraal. Op het programma staat eerst en vooral een goedgevulde bloesemperiode, om nadien in de zomer een pop-upescaperoom uit te testen op een unieke erfgoedlocatie. In september is het dan weer de beurt aan het Truiense Begijnhof om in de spotlights te staan.