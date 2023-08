Update Overleden man in Sint-Trui­den geïdentifi­ceerd: geen kwaad opzet in het spel

De man die vannacht omstreeks 1.30 uur levenloos werd aangetroffen naast de Luikersteenweg in Sint-Truiden, is intussen geïdentificeerd. Dat bevestigt het parket. Het slachtoffer is een 70-jarige man uit Sint-Truiden.