Prijzen voor huizen blijven stijgen in Geetbets

Halen Apparte­ments­prij­zen stijgen het hardst in Halen met 67,3%: “Maar zelfs met die stijging nog betaalbaar én heel populair bij mensen uit Vlaams-Bra­bant”

De prijs voor een woning of een appartement in Halen explodeerde het afgelopen jaar zowat. Voor een woning moesten kopers gemiddeld 27,9% meer neertellen en voor een appartement zelfs 67,3%. En toch is de kleine Limburgse gemeente nog best betaalbaar en de laatste jaren opvallend in trek. Wij vroegen aan enkele vastgoedmakelaars hoe dat komt.

12 januari