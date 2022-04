Politie flitst 72 bestuurders in de Verdaelstraat

Geetbets Zijn de apparte­ments­prij­zen in Geetbets bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

547.133 euro: dat is de gemiddelde prijs van een appartement in de duurste gemeente van Vlaanderen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van notaris.be, die HLN kon inkijken. We verwerkten ze in onze HLN-Woonwijzer, zodat je kunt nagaan hoeveel een appartement in Geetbets kost. En we stelden een top-tien samen met de duurste en goedkoopste locaties in de provincie Vlaams-Brabant.

