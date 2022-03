Politie flitst 4 op de 10 bestuurders in de Verdaelstraat

De politie stond zaterdag tussen 13.40 en 14.40 uur opgesteld ter hoogte van huisnummer 104 in de Verdaelstraat. Ze controleerden in totaal 211 voertuigen in beide rijrichtingen. Van al die bestuurders reden er 82 sneller dan de toegelaten 50 km/h. Dat is bijna 40 % van alle automobilisten. Zij mogen zich de komende dagen dus allemaal aan een boete verwachten. Onder hen was er ook eentje die 80 km/h haalde. Dat was meteen ook de hoogst genoteerde snelheid tijdens de controle.