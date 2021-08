Ook Wijndomein Coberger van tv-figuur Luc Haekens krijgt het hard te verduren door noodweer: “Die regen zal mij zo’n 400 flessen kosten”

Lommel/Balen/Vlaanderen “Op een jaar van geen poen naar een miljoen” Speelhuis­jes van decorbou­wers Siemon (31) en Lars (26) zijn populair tot in de Emiraten

24 juli De coronacrisis brak uit. Met zijn twee zaten ze op een zak cement. Een glas cava in de hand, maar niet om te vieren. Integendeel. Een brainstorm op een zakelijk leven of dood... En toen besloten ze om de sprong te wagen. Het bouwen van unieke speelhuisjes die volledig meegaan in de beleving van kinderen. Eye-Opener Decors werd een schot in de roos. Tegenwoordig richten ze zelfs tuincentra of andere ruimtes in, hebben ze een contract met Plopsaland en mogen ze in het Midden-Oosten speeltuinen gaan decoreren. En binnenkort volgt de lancering van de enige echte Eye-Opener Treehouse. Siemon Ariens (31) en Lars van den Dungen (26) weten het ondertussen zelf ook: “Never waste a good crisis.”