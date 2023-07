Nice Litlle Things uit Grazen krijgt “Handmade in Belgium”-label

Fenya (9) zit door hersenver­lam­ming in rolstoel en ziet tweeling­zus­je Inga wél normaal ontwikke­len: “Dat ze het beseft, maakt het moeilijk”

Pijnlijke operaties, hulp bij dagdagelijkse dingen en elke dag een kinesist over de vloer: het is het leven van de 9-jarige Fenya uit Nieuwerkerken. Met haar tweelingzus Inga werd ze te vroeg geboren, maar enkel zij hield er een hersenverlamming aan over. Fenya zou baat hebben bij intensieve oefeningen, maar daar zijn dure behandeltoestellen voor nodig. “En die aankoop is voor een gezin met drie kinderen niet vanzelfsprekend”, zucht mama Veronique.