Natuurpunt Gete-Velpe plant 10.000 bomen in nieuw toekomstbos Bos van Hoen

Deze week gaat Natuurpunt aan de slag om bijna 10.000 bomen aan te planten in Geetbets. Die komen op de verdwenen kasteelsite van Rummen en zullen het nieuwe toekomstbos Bos van Hoen vormen. Samen met partners Orange, gemeente Geetbets en de provincie Vlaams-Brabant realiseren we de eerste aanplant van het zeer ambitieuze project om 12 ha laagstamboomgaard om te vormen naar toekomstbos.

In 2021 kon Natuurpunt Beheer een grote aaneengesloten verlaten laagstamboomgaard aankopen die aansluit bij reeds bestaande percelen van het natuurgebied Aronst hoek. Dit erkende natuurgebied is één van de speerpunten voor de bescherming van open ruimte in de provincie. De komende dagen zal Natuurpunt samen met enkele scholen uit de buurt en vrijwilligers en sympathisanten 10.000 bomen aanplanten. Het nieuwe toekomstbos krijgt de naam: Bos Van Hoen. De leerlingen van de gvbs De Knipoog Rummen mochten vandaag de eerste boompjes planten.

Bos van Hoen

“Bos van Hoen verwijst naar de verdwenen kasteelsite van Rummen. Van het oude domein is enkel een deel van de kasteelhoeve over en één van de hoektorens. Maar als je goed kijkt, is er meer te ontdekken. Zo liggen er nog oude wallen en een oude dreef, in de volksmond bekent als de kale dreef”, zegt Marc Op de Weerdt (Natuurpunt Gete-Velpe). “We maakten de dreef weer open als wandelverbinding en plantten er zomerlindes aan. Zo zal er doorheen het bos van Hoen een verbinding ontstaan tussen de Biesemstraat en de Kasteellaan.”

Laagstamboomgaard en maïsakker omvormen naar bos

Het liefst sluiten nieuwe bossen aan bij oude bossen, bufferen ze natuurgebieden en worden ze landschappelijk ingepast. Zo kunnen ze een omslag brengen in het landschap. Hier liggen de nieuwe bossen tussen twee percelen die al langer in beheer zijn van Natuurpunt en reeds erkend zijn als natuurgebied. Geetbets is één van de 6 gebieden waar deze winter gewerkt is aan nieuwe bossen voor de toekomst in Oost-Brabant. Het Bos van Hoen in Geetbets zal 12 ha groot worden, waarvan we de komende dagen 5 ha aanplanten. De laagstamboomgaard en een voormalige maïsakker zal omgevormd worden naar een loofbos. We maken gebruik van de bestaande fruitbomen en planten daartussen zaadbomen. Door de bomen deels te behouden proberen we sneller een bosklimaat te creëren.

Partners

“In het afgelopen jaar zorgden we bij Orange voor de inzameling van 30.000 oude gsm’s en smartphones”, zegt Kris De Wachter, Insurance & Care CVP manager Orange. “Zo garanderen we dat herbruikbare toestellen een tweede leven krijgen en de waardevolle metalen hergebruikt worden. Onze bijdrage aan de circulaire economie. Maar ook de natuur vaart er wel bij. Voor elke ingezamelde gsm of smartphone schonken we 2 euro aan Natuurpunt. Samen zorgen we hiermee voor dit nieuw bos van 5 hectare waar mens en dier van kunnen genieten.”

Voor de inrichting van het gebied kan Natuurpunt ook rekenen op de steun van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van de duurzame biodiversiteitsprojecten met een subsidie van 13.695 euro. Deze middelen worden ingezet voor de ontmanteling van gebiedsvreemde constructies, oude rasters en enkele gebouwtjes in de boomgaard. “Acties om het draagvlak te verbreden en mensen te betrekken, zoals deze bosplantactie, ondersteunen we graag als provincie. Natuurpunt is een belangrijke partner op het terrein en met dit mooie project krijgt Vlaams-Brabant er alweer mooie natuur bij”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Volledig scherm © Bollen

