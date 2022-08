Meer dan honderd bestuurders mogen boete verwachten

43 van hen reden te snel. De maximum vastgestelde snelheid bedroeg 90 km/uur. In de Galgestraat (zone 50) in Geetbets werden tussen 13 en 14 uur 114 voertuigen gecontroleerd. 61 van hen waren in overtreding. De maximum vastgestelde snelheid bedroeg 85 km/uur.