Jonge bosuil gered in Geetbets

Jo François (N-VA) neemt ontslag als Truiens schepen van Financiën: “Coalitie­part­ners hebben hun gegeven woord niet gerespec­teerd”

Jo François is niet langer schepen van Financiën en Economie van Sint-Truiden. Dat maakte hij vandaag bekend aan zijn fractie. De reden voor zijn ontslag is de heisa die ontstond door een investering van de stad in Droneport. François blijft wel gemeenteraadslid in Sint-Truiden.