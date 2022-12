Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Zuid-Hageland viert haar vijfde verjaardag

Landen/Zoutleeuw/Kortenaken/GeetbetsHet is inmiddels vijf jaar geleden dat de gemeentebesturen van Landen, Zoutleeuw, Kortenaken en Geetbets samen de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) ‘Zuid-Hageland’ boven de doopvont hielden. De IOED begon in 2018 te werken rond het bouwkundig, het archeologisch en het landschappelijk erfgoed in Landen, Zoutleeuw, Kortenaken en Geetbets. “Van in het begin was publiekswerking, naast adviesverlening, een belangrijk aandachtspunt voor de werking van de IOED. Dat werd door alle gemeenten sterk geapprecieerd,” zegt schepen Niels Willems (Kortenaken), de eerste voorzitter van de IOED. “Voor ons heeft de IOED alleszins haar nut méér dan bewezen. Met hun activiteiten bereiken ze veel mensen, jong en oud, en onze diensten voor ruimtelijke ordening steunen erg op hun adviezen.”

De start van de IOED-werking in 2018 was meteen een schot in de roos: in samenwerking met het Centrum Agrarische Geschiedenis werd een studie gemaakt van de historische hoeves in de Zuid-Hagelandse gemeenten, kennis die aan het grote publiek werd doorgegeven met een lijvige brochure en een aantal fietstochten langs de historische hoeves.

Naar aanleiding van hun vijfjarig bestaan lanceerde de IOED een nieuwe website, waarop je onder andere een tijdlijn kan vinden met de hoogtepunten van de afgelopen vijf jaren: https://www.ioedzuidhageland.be/5-jaar-ioed. Denk aan de digitale vestenwandeling in Zoutleeuw die in tijden van corona populair was, het lopende project rond het Warandebos met haar ecologische en archeologische schatten in Rummen (Geetbets), het coördineren van de restauratie van de kapel van Ransberg (Kortenaken), de metaaldetectie in Wange (Landen), de jaarlijkse publieksevenementen tijdens de Open Monumentendagen en de Archeologiedagen…

“Duizenden inwoners van onze streek hebben onze IOED de afgelopen jaren leren kennen van de talrijke en populaire publieksactiviteiten. Geïnteresseerden konden bijvoorbeeld plaatselijke parels zoals het kasteel van Ter Lenen (Geetbets) en het kasteel en park van Kersbeek (Kortenaken) ontdekken. Een honderdtal mensen nam telkens deel aan de lezingenreeks ‘Het Verleden Beleven’ die de IOED organiseerde en maakten zo kennis met de woelige oorlogstijden in Zoutleeuw en omgeving tussen de 16de en de 18de eeuw,” zegt schepen Gary Peeters (Landen), de huidige voorzitter van de IOED.

Ook professionelen bleven niet in de kou staan. Zowel de provinciale landschapsdag als de Vlaamse landschapscontactdag vonden al plaats in Zuid-Hageland en werden inhoudelijk mee uitgewerkt door de IOED. In de toekomst staat de IOED grote uitdagingen te wachten. Het nieuwe onroerenderfgoeddecreet bepaalt immers dat vanaf 2027 het werkingsgebied van elke IOED minstens 100.000 inwoners moet hebben, of minstens 250 km2 groot moet zijn. De IOED zal dus aan schaalvergroting moeten doen, maar heeft gelukkig nog tot 2027 tijd om zich daarop voor te bereiden en allianties aan te gaan met de buren.

