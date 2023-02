Inspiratieavond ondernemen

Geetbets Burgerbe­vra­ging Gemeente-Stadsmoni­tor binnenkort in jouw brievenbus?

Vanaf 22 maart organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid de grootschalige burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Deze bevraging is in elke Vlaamse gemeente en stad georganiseerd. Ze peilt naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag van burgers over thema’s.

26 januari