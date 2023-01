Iedereen welkom voor Nieuwjaarsdrink

Sint-Truiden Sint-Trui­den maakt snel werk van fietsring rond centrum: “Veiligere oversteek­plaat­sen behoren tot de eerste fase”

Eergisteren stelde het stadsbestuur van Sint-Truiden de aangepaste begroting van 2023 voor. De financiën van de stad zien er niet meteen rooskleurig uit en op een aantal vlakken en projecten zal flink bespaard mogen worden, maar een project dat sowieso wel moet rondkomen is de fietsring rond de binnenstad. Het bestek en de raming voor de eerste fase van de aanleg is intussen goedgekeurd en dus is de Truienaar een stapje dichter bij veilig fietsen in het centrum.

