Huwelijksfeest met vijftig gasten stilgelegd: “Ze zochten duidelijk een afgelegen locatie”

Limburg Op deze tien plekken kan je in Limburg padellen: “Van het Limburgse Wimbledon tot veld aan sfeervolle graffiti­muur”

6 maart In Limburg schieten de padelclubs als paddelstoelen uit de grond. Tennis Vlaanderen maakt vandaag melding van 22 clubs, maar er zijn nog heel wat extra clubs op komst. We lichten in onze krant tien van de opvallendste velden uit. Daarbij baseren we ons op de cijfers van Tennis Vlaanderen.