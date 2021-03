Huwelijksfeest met vijftig gasten in kasteel stilgelegd: “Ze zochten duidelijk een afgelegen locatie”

Tienen / Landen Wat doen ze in Tienen en Landen als halve vaccinatie­lijst niet komt opdagen?

1 maart In de eerstelijnszone Grimbergen is heel wat commotie ontstaan nadat afgelopen weekend plots honderd mensen een eerste prik kregen na een oproep via Facebook. Dat gebeurde omdat heel wat zorgverleners niet waren komen opdagen. Helaas voor de burgers die al luidop aan het dromen zijn: in de vaccinatiecentra Tienen en Landen pakt men het helemaal anders aan.