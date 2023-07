Heropening Sint-Paulus en Sint-Petruskerk

Heel wat riolerings­pro­jec­ten op til in 2024 is strijd tegen waterover­last

Door de komst van het waterzuiveringsstation aan De Hoef in Kersbeek-Miskom en de eerdere aanleg van een gescheiden rioolstelsel in sommige straten, gaat de waterkwaliteit van De Velpe er op vooruit. Er is echter nog steeds een achterstand in onze gemeente. Samen met Aquafin en rioolbeheerder Fluvius wordt er werk gemaakt van een verdere vernieuwing van het rioolstelsel. Hierbij worden steeds de nutsleidingen (water, elektriciteit en telefonie) vernieuwd, wordt er bekeken of er bufferbekkens aangelegd kunnen worden om wateroverlast te voorkomen en is er aandacht voor een beter wegontwerp.