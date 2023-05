HAHAHA-wandeling van Landelijke Gilde Geetbets-Rummen vanaf 18 mei

Zin in een avond cultuur? De Markthal­len start met ticketver­koop voor komend seizoen

Vanmiddag is de ticketverkoop van De Markthallen in Herk-de-Stad van start gegaan. Op het programma staan heel wat verjaardagen: Paul Michiels wordt 75 jaar, Liliane Saint-Pierre staat 60 jaar op de planken, Snakes In Exile viert zijn 30-jarig bestaan en The ObsCURE speelt al 10 jaar de liedjes van The Cure. Stuk voor stuk staan ze binnenkort op het podium en Herk-de-Stad, en het cultuurcentrum heeft nog meer in petto.