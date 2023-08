Derde editie van Zomeravon­den vindt in Minderbroe­ders­tuin plaats: “Een van de mooiste verborgen plekjes in onze stad”

Cultuurcentrum de Bogaard organiseert deze zomer voor de derde keer het concept ‘Zomeravonden’. In tegenstelling tot de vorige edities kunnen geïnteresseerden deze week in de Truiense Minderbroederstuin genieten van comedy, theater of muziek, en dus niet meer onder de Abdijtoren. “Door de combinatie van de unieke locatie, het uitmuntende programma en het voorspelde betere weer belooft het een topeditie te worden", zegt schepen van Cultuur Stijn Vanoirbeek.