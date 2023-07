Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Geetbets vandaag

Limburgs parket start op eigen initiatief onderzoek naar financiële wanpraktij­ken bij zorggroep Triamant

Het parket van Limburg heeft afgelopen vrijdag besloten om een oriënterend onderzoek te starten naar financiële onrechtmatigheden bij de zorggroep Triamant. Dat doen ze na de berichtgeving in de media. Of het onderzoek zich ook zal focussen op de manier waarop de bewoners behandeld werden, is nog niet duidelijk. “We hebben vrijdag de eerste opdrachten gegeven aan de politie om meer informatie te verzamelen.” Gedupeerden kunnen ook zelf klacht indienen.