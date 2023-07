Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Geetbets vandaag

MIJN TUIN. De charmante, maar wilde tuin van Mark Lehouck (72) in Rotselaar: “Wat sommige mensen onkruid noemen, laat ik staan. Soms met verrassend resultaat”

Het is een droom van velen: een tuin met veel bloemen en zithoekjes, maar met nauwelijks onderhoud. Mark Lehouck (72) heeft zo’n plekje gecreëerd aan zijn charmante woning in Rotselaar. “Mijn motto is: zo weinig mogelijk geld investeren in de tuin en daarom is recuperatie een soort van levensdoel geworden.” Dat mag je behoorlijk letterlijk nemen, want Mark geeft planten, struiken en zelfs bomen graag een tweede leven in zijn tuin, tot zelfs een mastodont van een boom die hij van een gewisse dood redde in 1983.