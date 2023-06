Gemeentebestuur wil veel gebruikte trage verbinding tussen Bergeneinde en het centrum van Rummen vernieuwen

Internaat Sint-Martinus is slachtof­fer van nieuw onderwijs­de­creet en moet sluiten: “Mijn dochter voelde zich eindelijk goed, maar wat gaat dat nu geven?”

“Wij sluiten op 30 juni 2023”, dat is het nieuws dat personeelsleden, ouders, en de 31 leerlingen van internaat Sint-Martinus in Herk-de-Stad eerder deze week te horen kregen. Volgende week donderdag wordt in het Vlaams parlement gestemd over het nieuwe decreet over de onderwijsinternaten in ons land. Wil zo’n instelling nog recht hebben op subsidies? Dan zullen ze minstens 65 internen moeten huisvesten. Vooral voor de kleinere internaten is dit een uitdaging. Een ouder doet zijn verhaal.