Gemeente schakelt in 2023 over naar gele containers voor papierophaling

GeetbetsMomenteel wordt het papier en karton huis-aan-huis ingezameld door EcoWerf. In 2021 schakelden reeds 13 gemeenten in Vlaams-Brabant over. In 2022 volgenden nog 5 andere gemeenten. De deelnemende gemeenten evalueerden het project en de werking positief.

Vanuit de raad van bestuur van EcoWerf werd aan de vertegenwoordiger van de gemeente Geetbets, Danny Ruysen (Vooruit) de vraag gesteld om de haalbaarheid van ophaling van papier en karton in containers te onderzoeken. In het verleden werd beslist om dit project samen met de buurgemeenten te bekijken. Ondertussen zijn de buurgemeenten ingestapt of gaan ze instappen. Geetbets is tot heden ook voorstander geweest om te streven naar uniformiteit binnen EcoWerf.

Schepen van Milieu, Elke Allard (Vooruit) lichtte op de jongste gemeenteraad het voorstel toe. De voorziene timing is als volgt. “In het najaar van 2022 zullen onze inwoners een eerste brief ontvangen waarin ze hun containerkeuze kunnen bekend maken via de groene lijn of mijn Ecowerf. Inwoners hebben de keuze tussen 40L containers, 240 L (standaardtype) of 1100 L. Niemand is verplicht een gele container te nemen. Men kan nog steeds gratis met papier en karton op het containerpark zelf terecht.”

Op de raad van bestuur van Ecowerf werd volgende timing voorgesteld. Begin 2023 zullen de containers geleverd worden. In Januari en februari zullen de laatste ophalingen georganiseerd worden in dozen of zakken. Vanaf maart voorziet Ecowerf de eerste ophalingen in de gele containers. Er zal een vierwekelijkse ophaling zijn.

De ophaling op zich is gratis. Er moet jaarlijks wel een beperkte bijdrage van 10 euro per gezin betaald worden voor het gebruiksrecht. De voordelen die vooral ervaren worden bij dit uniform inzamelsysteem zijn de verbetering van de ergonomie voor de inwoners en natuurlijk ook de laders van Ecowerf. Er wordt op deze manier met het gesloten recipiënt ook waai- en zwerfvuil voorkomen. Je hebt geen dozen meer nodig die bij regenweer vaak door elkaar vielen. Je hebt zo een gemakkelijke en vaste plaats voor stockage. De zichtbaarheid voor het buitenzetten is veel groter. Ecowerf levert ook dadelijk een nieuwe container bij een defect. De deelnemende gemeente die reeds vroeger aansloten ervaren dit als een betere dienstverlening dan de werking voorheen.

