Flitsresultaten Geetbets en Grazen juli en augustus

Bouwunie betreurt negatieve ervaring Bieke en Pietro: “Doe zeker aangifte bij de politie”

Een koppel uit Lier dacht begin 2022 hun droomwoning gevonden te hebben in Miskom-Dorp in Kortenaken. Maar de droom werd een nachtmerrie: hun aannemer lijkt met de noorderzon vertrokken, het huis is nog steeds onafgewerkt en ze zijn voor ruim 50.000 euro opgelicht. Bouwunie, de organisatie voor zelfstandigen en KMO’s in de bouw in Vlaanderen, roept consumenten nu op om op voorhand het bouwbedrijf goed te checken. “De rotte appels doen ons imago geen goed”, klinkt het.