Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Zoutleeuw Stad Zoutleeuw opent toeris­tisch seizoen

Gedeputeerde An Schevenels, burgemeester Boudewijn Herbots en Ward Hendrickx, conservator van de St.-Leonarduskerk, openden officieel het toeristisch seizoen. “Ieder seizoen valt er wel iets te beleven in Zoutleeuw”, aldus burgemeester en schepen voor toerisme Boudewijn Herbots. “We willen zowel de Leeuwenaar als de bezoekers van onze stad overtuigen dat het hier te doen is, in Zinderend Zoutleeuw! Daarom hebben we ook dit jaar gezorgd voor een zeer divers aanbod aan zowel permanente als tijdelijke activiteiten.”

4 april