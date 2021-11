COLD CASE. Wie doodde halve eeuw geleden Jules en Louise? Moordwapen gevonden, maar nabestaanden kregen nooit antwoorden: “Had onze familie het bij het rechte eind, of niet?”

Aarschot/Begijnendijk/Tielt-Winge/Bekkevoort/Diest/Halen/Scherpenheuvel-Zichem VC Aarschot is klaar om derde vaccin toe te dienen: "We blijven rustig verder prik­ken”

Het vaccinatiecentrum in de Stadsfeestzaal aan de Demervallei in Aarschot draait op volle toeren. Zelfs op een feestdag kregen meer dan 600 mensen een (derde) prik. Men is er van plan om nog een tijdje door te gaan, maar door enkele aanpassingen is er ook een mogelijkheid om zonder problemen andere activiteiten laten door te gaan. Nu dat bekend raakte dat iedereen voor een derde prik in aanmerking komt, is het nog niet helemaal zeker dat iedereen van de eerstelijnszone Demerland (inwoners van Aarschot, Begijnendijk, Tielt-Winge, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Halen en Bekkevoort) er terecht zullen moeten. “Er zal nog volop overleg volgen, maar als het moet zijn we er klaar voor.”

11 november