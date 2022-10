Politie te paard patrouilleert mee in Hageland : “Moeilijk terrein bestaat niet en we zien heel wat meer dan vanuit een combi”

GeetbetsDe politie Hageland (Glabbeek, Kortenaken, Bekkevoort, Geetbets en Tielt-Winge) krijgt tot het einde van het jaar steun van de federale politie te paard. Deze actie kadert in de strijd tegen de ‘vooravond-inbraken’, maar deze agenten bieden nog tal van voordelen. Eén daarvan is dat ze makkelijker aanspreekbaar zijn. Vandaag trokken ze voor het eerst naar Geetbets. Meteen hadden ze al de aandacht van een wandelaar en zijn zoontje. In het gesprek dat volgde gaven de agenten alvast wat tips ter preventie van inbraak mee.

De politie te paard denk je eerder tijdens grote evenementen tegen te komen, maar vanaf vandaag kan het dus ook gewoon in het Hageland. Burgemeester Jo Roggen (Open Vld) en collega Kristof Mollu (CD&V), burgemeester van het naburige Kortenaken, kwamen zelf ook een kijkje nemen. “Neen, we hebben geen inbrakenplaag, maar we zijn blij met deze steun. Je kan niet te veel agenten op het terrein hebben. Ieder extra paar ogen is nuttig”, zeggen de burgemeesters. “Ook in een landelijke gemeente als deze bewijzen ze hun nut. Zo is er door werken in de Glabbeekstraat geen doorgaand verkeer mogelijk, maar voor deze ruiters is dat geen enkel probleem”, vult Jo aan.

Langs de straat of door het veld, niets is voor een paard te veel.

Ontradend én informatief

Het is eigenlijk een beetje zien en gezien worden. Van op die hoogte kan je makkelijk het overzicht bewaren of in tuintjes binnengluren. Maar écht onopvallend is het niet. “Neen, een inbreker zal het lawaai van hoefgetrappel zeker wel horen en herkennen”, zegt commissaris Kurt Marcoen. “Anderzijds komt men ook op minder toegankelijke plekken en kan het een ontradend effect hebben op verschillende gebieden. Anderzijds zijn de agenten te paard goed herkenbaar en makkelijk aanspreekbaar. Soms krijgen ze van inwoners wel info door die ons anders niet zou bereiken. Daarnaast zijn er traditioneel een toenemend aantal inbraken naar het jaareind toe. Als inwoners de agenten te paard hierop zien patrouilleren, zal men ook sneller de nodige maatregelen nemen; preventieve werking dus.”

Vijftig meter verderop

Vandaag kwamen Kurt Jansen en zijn collega Esther McArthur van Brussel naar Geetbets. Hun opdrachten zijn zeer gevarieerd. “We leveren onze diensten in heel het land”, vertelt Kurt, die deel uit maakt van de politie te paard met een honderdtal ruiters en tachtig paarden. “Ieder paard is getraind voor iedere interventie. De ene dag staan we aan onze kust in het kader van migranten, vandaag zijn we hier.... Neen, het moet er niet steeds ‘heftig’ aan toe te gaan”, zegt de man die al 37 jaar ervaring heeft. “Mensen zijn in het begin soms wat terughoudend als ze ons zien, maar het ijs is snel gebroken. Soms krijgen we ook tips binnen die we dan doorspelen aan onze collega’s.”

De agenten waren nog geen honderd meter ver op stap met Igor en Hoviar, of ze kregen al bijzondere aandacht van een wandelaar met zijn zoontje. Neen, een aai geven aan de paarden was net ietsje te veel voor de jonge knaap. Of waren het de agenten zelf die de jongen wat angst inboezemden? Wat volgde was een gezellige babbel met uiteraard de vraag van hun aanwezigheid..... ‘Vooravondinbraken?’, waarop het gesprek voortging en de agenten nog wat nuttige tips meegaven.

Meteen hadden de ruiters de aandacht van een wandelaar en zijn zoontje.

