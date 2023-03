Bloemetjes voor bijtjes

autosport William Wagner wint zeer spannende 25ste editie van de Rally van Haspengouw. Massaal opgekomen publiek gedraagt zich voorbeel­dig

Het is uiteindelijk de 29-jarige Belgische Fransman William Wagner die de 25ste Rally van Haspengouw op zijn naam heeft geschreven. In zijn Stéphane Sarrazin Motorsport VW Polo hield hij op de meet amper zes tienden van een seconde over op de nummer twee, de verrassende Maxime Potty in de PH Sport Citroën C3. Cédric Cherain bezorgde Hyundai en BMA de derde plaats in Sint-Truiden.