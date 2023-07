Van BOEK! tot Boekarest: in deze 8 lokale boekenwin­kels in Vlaams-Bra­bant en Brussel vind je leesvoer voor op vakantie

Of je nu thuisblijft of andere oorden opzoekt, de zomervakantie is het ideale moment om een goed boek te lezen. Geen idee welk exemplaar je in je koffer moet steken? Of wil je je boekenkast wat aanvullen? Wij gingen op zoek naar een aantal lokale boekenwinkels in Vlaams-Brabant en Brussel. Van Barbóék in Leuven tot Tropismes in Brussel: hier vind je boeken om bij weg te dromen.