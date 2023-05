12- en 15-jarige bekennen brandstichting in woning : welke ‘straf’ hangt hen boven het hoofd?

Na passage in kerk keren dragqueens deze zomer terug naar Sint-Trui­den: “Groter en nog meer glitter, plezier en liefde”

De vijf dragqueens hebben hun spetterende show in de ontwijde Minderbroederskerk in Sint-Truiden achter de rug, maar horecaondernemer Steffen Heusdens heeft al een vervolg op de planning staan. “Voor de show in augustus heb ik al wat andere locaties in gedachten", zegt Steffen, die ook nog eens terugblikt op de haatreacties en valse negatieve recensies voor zijn horecazaken.