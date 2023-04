Zus van per ongeluk doodgeschoten Ken Moons praat voor het eerst: “Heel België was precies op de hoogte van wat er was gebeurd, behalve wij als familie”

Vrouw (80) loopt open beenbreuk op na aanrijding door auto

Een vrouw van 80 jaar is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Beerstraat in Meerhout. De vrouw was als voetgangster onderweg toen ze rond 9.30 uur werd aangereden door een auto. Het slachtoffer kwam ten val. Ze is met een open beenbreuk naar het ziekenhuis gebracht.