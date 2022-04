Zonnig Palmenmarktweekend is schot in de roos: “Het is al de derde dag op rij een succes”

GeelEn of Geel heeft uitgekeken naar Palmenmarkt. Vooral een zonnige en wat warmere zondag bracht massaal veel bezoekers naar het stadscentrum, maar eigenlijk is het hele kermisweekend al een voltreffer geweest. Zowel de foorkramers als bezoekers kunnen hun geluk niet op nu de grootste kermis van onze regio eindelijk, voor het eerst in drie jaar, weer van de partij is. “Je ziet aan de bezoekers dat ze blij zijn dat ze weer kunnen buitenkomen en alles weer normaal is.”

Het is aanschuiven voor een ticketje bij sommige attracties, aan de kramen is het drummen en ook om gewoon langs de kermis te flaneren moet je enig geduld uitoefenen tussen het vele volk. Wie nog een terrasje zoekt op de Markt is eraan voor de moeite, want alles zit bomvol. Het uitbundige volk en de vele lachende gezichten verraden dat Geel massaal heeft toegeleefd naar een nieuwe editie van Palmenmarkt, die twee jaar op rij afgelast moest worden.

Volledig scherm Het was zondag weer erg druk op Palmenmarkt. © Wouter Demuynck

Schieten op dinosaurussen

Op de Markt baat Sonja De Pooter een schietkraam voor kinderen, die op blokjes met dinosaurussen op moeten mikken, uit. “Dit weekend is al goed meegevallen. Vandaag (zondag, red.) is het weer wat beter, gisteren (zaterdag, red.) en eergisteren (vrijdag, red.) was het minder druk omdat het toen wat aan de frisse kant was. Maar nu is er heel veel volk”, vertelt Sonja, die met haar schietkraam al sinds 2013 op Palmenmarkt staat. Daarvoor stond ze er ook nog met een lunapark.

“Palmenmarkt is een van de bekendste kermissen, wat maakt dat er ook veel mensen van buitenaf naar hier komen. Ik ben blij dat het weer kan beginnen en dat we terug onder de mensen kunnen komen en hen plezier kunnen geven. Je ziet ook aan de bezoekers dat ze blij zijn dat ze weer kunnen buitenkomen en alles weer normaal is.”

Volledig scherm Sonja De Pooter (rechts) baat op de Markt een kinderschietkraam uit. © Wouter Demuynck

Balletjes in de wc

Jan Van den Bulck, zijn vrouw Dorien Versteynen en dochtertje Anne hebben er al enkele attracties opzitten als we hen aanspreken. “We zijn begonnen met een hindernissenparcours. Daar zijn we nat geworden, maar het was wel erg leuk”, vertelt Jan. Anne pikt in: “Ik heb de schuif-af meerdere keren gedaan, al is mijn matje wel eens weggegleden toen ik er nog niet op zat”, lacht ze. “Wat ik het leukste vond? Dat kraam waar je met balletjes in de wc mocht gooien!”

Jan en zijn gezin zijn afkomstig uit Geel-Ten Aard. “We hebben ons al heel goed geamuseerd. Naast het kermisplezier is het toch ook een beetje de couleur locale opsnuiven. Als er iets te doen is in de buurt, komen we graag een kijkje nemen. Wij hebben dit zeker gemist, en wij blijkbaar niet alleen. ‘t Is hier over de koppen lopen. We zijn al een tijdje aan het kijken voor een plekje op de terrassen, maar het is vrijwel onmogelijk om nog plek te vinden. Het is duidelijk dat men hiernaar heeft uitgekeken.”

Volledig scherm Het was zondag weer erg druk op Palmenmarkt. © Wouter Demuynck

Extra euforie

Marc Torfs staat zoals elk jaar met zijn familie-achtbaan Dragon op het graspleintje achter het stadhuis, vlak aan het cultuurcentrum. Die locatie is wat meer achtergelegen, maar dat heeft duidelijk geen impact op het aantal bezoekers. “Ze weten ons hier intussen staan. De mensen in Geel zijn ons goed gezind”, glimlacht Marc. “Het is al de derde dag op rij een succes. Zoals elk jaar komt het publiek massaal naar Palmenmarkt. We doen hier de drie jaarmarkten (Mol, Balen en Geel, red.) en Palmenmarkt is grootste en een belangrijke om het seizoen van start te laten gaan. Volgende week is het Pasen, dan kan het kermisseizoen definitief starten.”

Ook Marc Torfs merkt dat de kermisgangers extra euforisch zijn. “De mensen hebben de kermis teruggevonden en hebben er weer meer belangstelling voor. Op alle drie jaarmarkten was het publiek goed aanwezig. Je ziet wat je ziet hé, alle attracties draaien op volle toeren.” En ook voor de foorkramers is dat natuurlijk een opluchting. “Vorig jaar in november hadden we gehoopt op een wintereditie, maar die kon helaas toch niet doorgaan. We zijn daarom elke week opnieuw blij dat we weer kunnen openen.”

Palmenmarkt duurt nog tot en met dinsdag. Maandagnamiddag, van 16 tot 18 uur, beperken de kermisuitbaters de geluid- en lichtprikkels van de attracties en dempen ze de felle geluiden en bassen tijdens het allereerste prikkelarm moment. Dinsdag is het familiedag en gelden er stevige kortingen.

Volledig scherm Marc Torfs van familie-achtbaan Dragon. © Wouter Demuynck