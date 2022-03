Zijn de bouwgronden in Geel bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Herentals WK Short Mat Bowls in Herentalse sporthal: “Zelfs uit India is er hier een delegatie aanwezig”

Wie dit weekend over de parking vlakbij de sporthal van Sport Vlaanderen in Herentals wandelt, zal zich alvast even in de ogen wrijven. Op vele wagens die er staan hangen nummerplaten uit verschillende landen. Deze auto’s horen toe aan deelnemers van de wereldkampioenschappen ‘Short Mat Bowls’ die er van vrijdag tot zondag doorgaan.

19 maart