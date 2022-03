Zijn de appartementsprijzen in Geel bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

wielrennen beloften Jarne Van Grieken na start met zege: “Van half april tot eind mei wil ik in topvorm zijn”

Een betere start kon Jarne Van Grieken (21) zich niet wensen. Hij zette zondag de koers in Brustem naar zijn hand. Zaterdag rijdt de pion van Acrog-Tormans in Frankrijk, een week later doet hij de nieuwe La Get Up Cup in Aywaille.

3 maart