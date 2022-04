Ziekenhuis Geel monitort gezondheidstoestand van herstellende coronapatiënten van woonzorgcentrum vanop afstand: “Bewoners enkel naar ziekenhuis wanneer het écht nodig was”

Herentals Ontwerpen Herentalse muurschil­de­rin­gen bekend

In 2022 zet stad Herentals sterk in op street art onder het motto ‘street art is het democratiseren van kunst’. Op vijf locaties, verspreid over het centrum, Noorderwijk en Morkhoven, zullen professionele binnen- en buitenlandse artiesten een grote muurschildering maken.

12 april